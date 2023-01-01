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Advertaze

Advertaze

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Web Sitesi: advertaze.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Advertaze çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hedef hesaplarınızın her biri için benzersiz, kişiselleştirilmiş bir reklam oluşturduğunuzu hayal edin. Şimdi bu reklamı yalnızca o hesaptaki satın alma ekibinin göreceği bir yerde gösterdiğinizi hayal edin. Advertaze, kişiselleştirilmiş hesap tabanlı reklamlarınızı doğru hesaplardaki doğru kişilerin önüne çıkarmak için Mikro Hedef Kitle hedeflemeyi kullanır. Satın alma sürecinde söz sahibi olmayan kişilerin izlenimlerinin boşa gitmesine son. Daha fazla bilgiyi advertaze.com'da bulabilirsiniz

Web Sitesi: advertaze.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Advertaze ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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