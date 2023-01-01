Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hedef hesaplarınızın her biri için benzersiz, kişiselleştirilmiş bir reklam oluşturduğunuzu hayal edin. Şimdi bu reklamı yalnızca o hesaptaki satın alma ekibinin göreceği bir yerde gösterdiğinizi hayal edin. Advertaze, kişiselleştirilmiş hesap tabanlı reklamlarınızı doğru hesaplardaki doğru kişilerin önüne çıkarmak için Mikro Hedef Kitle hedeflemeyi kullanır. Satın alma sürecinde söz sahibi olmayan kişilerin izlenimlerinin boşa gitmesine son. Daha fazla bilgiyi advertaze.com'da bulabilirsiniz

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