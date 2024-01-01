WebCatalog

Sticky

Sticky

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Web Sitesi: tobii.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Sticky çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Want to get a better return on your marketing investment? Sticky by Tobii is an online eye tracking software and survey tool that analyzes how your creative designs are being received by your target audience, on the devices they use the most. See the impact of ads, packaging, and videos on real people across the globe, in isolation and in context.

Kategoriler:

Productivity
Kullanıcı Araştırma Yazılımı

Web Sitesi: tobii.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sticky ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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