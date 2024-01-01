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SocialBot

SocialBot

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Web Sitesi: getsocialbot.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SocialBot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SocialBot, Facebook'taki Pazarlama API ekibiyle ortaklaşa geliştirilen yapay olarak akıllı bir platformdur. Hangi arabaların en düşük tıklama başına maliyetle en fazla ilgiyi çektiğini otomatik olarak belirleyecek ve maliyetleri düşürmek için bu reklamları ilk önce öne çıkaracak. SocialBot, her alıcının Facebook haber akışını, tıklama olasılıkları en yüksek olan arabalarla dolduruyor. Akıllı mikro hedeflememiz sayesinde SocialBot'un reklam tıklama oranları, ortalama maliyetin %18'i karşılığında sektör ortalamasından %250 daha yüksektir.

Kategoriler:

Business
Bot Platformları Yazılımı

Web Sitesi: getsocialbot.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SocialBot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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