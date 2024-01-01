SocialBot, Facebook'taki Pazarlama API ekibiyle ortaklaşa geliştirilen yapay olarak akıllı bir platformdur. Hangi arabaların en düşük tıklama başına maliyetle en fazla ilgiyi çektiğini otomatik olarak belirleyecek ve maliyetleri düşürmek için bu reklamları ilk önce öne çıkaracak. SocialBot, her alıcının Facebook haber akışını, tıklama olasılıkları en yüksek olan arabalarla dolduruyor. Akıllı mikro hedeflememiz sayesinde SocialBot'un reklam tıklama oranları, ortalama maliyetin %18'i karşılığında sektör ortalamasından %250 daha yüksektir.

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Web Sitesi: getsocialbot.com

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