Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Adobe Lightroom çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Tahribatsız düzenlemeler, kaydırıcılar ve filtreler, çevrimiçi ortamda daha iyi fotoğraflar elde etmenizi sağlar. Entegre yapay zeka organizasyonu, fotoğrafları yönetmenize ve paylaşmanıza yardımcı olur. Bedavaya deneyin!

Web Sitesi: lightroom.adobe.com

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