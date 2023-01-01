WebCatalog
Acast Play

Acast Play

play.acast.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Acast Play çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Acast'te podcast'leri oynatın.

Web Sitesi: acast.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Acast Play ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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SVT Play

svtplay.se

UKTV Play

UKTV Play

uktvplay.uktv.co.uk

Changelog

Changelog

changelog.com

Play SRF

Play SRF

srf.ch

YouSee Play

YouSee Play

tv.yousee.dk

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