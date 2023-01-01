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UKTV Play

UKTV Play

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: uktvplay.uktv.co.uk

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde UKTV Play çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

UKTV Play, Dave, Drama, W ve Yesterday kanallarının evidir. Kutu setlerini izleyin ve favori programlarınızı takip edin.

Web Sitesi: uktvplay.uktv.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, UKTV Play ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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