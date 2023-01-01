700'den fazla sağlık merkeziyle AbortionFinder.org, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güvenilir (ve doğrulanmış) kürtaj hizmeti sağlayıcılarının en kapsamlı dizinini sunar.

Web Sitesi: abortionfinder.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, AbortionFinder.org ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.