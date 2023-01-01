Отмеченное наградами онлайн-соревнование по набору текста TypeRacer — лучшая в мире бесплатная игра по набору текста. Соревнуйтесь с живыми соперниками, печатающими цитаты из книг, фильмов и песен.

Веб-сайт: play.typeracer.com

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