Coil — игра-головоломка, созданная Nitrome. Ваша цель — провести электрическую змею к выходу с уровня. Змея начинается с маленькой и становится больше каждый раз, когда вы кормите ее энергетическими блоками, разбросанными по всему уровню. В этой игре много препятствий, и гравитация тоже одно из них. Поэтому необходимо тщательно рассчитывать движения змеи, чтобы не упасть вниз. Обратите внимание на то, что электричество змеи активирует определенные триггеры на карте, когда она к ним прикасается. Сможете ли вы пройти все уровни и стать достаточно большим, чтобы обеспечить энергией всю планету? Используйте WASD или клавиши со стрелками, чтобы скользить. Ешьте энергетические блоки, чтобы расти, и прикасайтесь к блокам-головоломкам, чтобы привести их в действие. Coil была создана Nitrome как флеш-игра, а затем эмулирована в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Cave Chaos, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

Веб-сайт: poki.com

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