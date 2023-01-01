Little Alchemy

Узнайте, что можно создать, смешивая простые элементы. Начните с четырех основных предметов и используйте их для поиска динозавров, единорогов и космических кораблей!

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