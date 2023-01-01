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Happy Wheels

Happy Wheels

totaljerkface.com

Играть онлайн

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Happy Wheels — это игра с боковой прокруткой, основанная на физике, с полосой препятствий, в которую сыграли более миллиарда онлайн-игр, и теперь она доступна для ваших мобильных устройств. Возьмите на себя роль недостаточно подготовленного гонщика и игнорируйте серьезные последствия в отчаянном поиске победы.

Веб-сайт: totaljerkface.com

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