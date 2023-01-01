WebCatalog

Zeplin

Zeplin

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Веб-сайт: zeplin.io

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Объединенное пространство для продуктовых команд. Передача проектов и руководств по стилю с точными спецификациями, ресурсами и фрагментами кода — автоматически.

Веб-сайт: zeplin.io

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