Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Объединенное пространство для продуктовых команд. Передача проектов и руководств по стилю с точными спецификациями, ресурсами и фрагментами кода — автоматически.

Веб-сайт: zeplin.io

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