WebCatalog
YOOX

YOOX

yoox.com

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YOOX Net-a-Porter Group S.p.A. — итальянский интернет-магазин модной одежды, созданный 5 октября 2015 года в результате слияния Yoox Group и Net-a-porter Group. Yoox была основана Федерико Маркетти в Милане в 2000 году, а Net-a-Porter была основана Натали Массне в Лондоне в 2000 году.

Веб-сайт: yoox.com

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