WebCatalog
Yandex Cloud

Yandex Cloud

cloud.yandex.ru

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Yandex Cloud в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Вычислительные мощности, сервисы для обработки данных и уникальные технологии Яндекса для вашего бизнеса.

Веб-сайт: cloud.yandex.ru

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Yandex Cloud, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Мой Класс

Мой Класс

moyklass.com

Rush Analytics

Rush Analytics

rush-analytics.ru

Yandex Messenger

Yandex Messenger

yandex.com

Авто.ру

Авто.ру

auto.ru

Chat2Desk

Chat2Desk

chat2desk.com

Яндекс Доставка

Яндекс Доставка

dostavka.yandex.ru

Arzamas Academy

Arzamas Academy

arzamas.academy

Арника

Арника

arnica.pro

Клиника Онлайн

Клиника Онлайн

klinikon.ru

Иви

Иви

ivi.tv

CoinKeeper

CoinKeeper


Поток

Поток

potok.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности