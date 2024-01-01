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Рамблер/финансы

Рамблер/финансы

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Веб-сайт: finance.rambler.ru

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Новости экономики и финансов. Курсы валют, ситуация на биржах, акции, котировки, аналитика. Ситуация с пенсиями, зарплатами, кредитами и вкладами. Развитие малого и среднего бизнеса. Рынок сырья.

Веб-сайт: finance.rambler.ru

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