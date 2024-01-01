Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Новости экономики и финансов. Курсы валют, ситуация на биржах, акции, котировки, аналитика. Ситуация с пенсиями, зарплатами, кредитами и вкладами. Развитие малого и среднего бизнеса. Рынок сырья.

Веб-сайт: finance.rambler.ru

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Рамблер/финансы, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.