С помощью FinamTrade вы сможете отслеживать курс акций Российских и иностранных эмитентов, облигаций, валют, ETF фондов, а также фьючерсов и опционов.

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