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Яндекс Афиши

Яндекс Афиши

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: afisha.yandex.ru

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Расписания всех мероприятий, удобная покупка билетов, понятные схемы залов, регулярные акции и скидки на Яндекс Афише. Кино, театры, концерты, выставки, события для детей и другие развлечения. Выбирайте, куда сходить и как провести свободное время.

Веб-сайт: afisha.yandex.ru

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Яндекс Афиши, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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