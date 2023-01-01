WebCatalog
雪球

雪球

xueqiu.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для 雪球 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Snowball, собрав 43 миллиона инвесторов. Обеспечивайте операции по обмену ценных бумаг, публичные предложения и высококачественные услуги финансового управления, предоставляйте инвесторам диверсифицированные методы управления активами и помогайте инвесторам увеличивать свое богатство как снежный ком.

Веб-сайт: xueqiu.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 雪球, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

腾讯乐享

腾讯乐享

lexiangla.com

Teambition

Teambition

account.teambition.com

RiceQuant

RiceQuant

ricequant.com

DingTalk

DingTalk

im.dingtalk.com

FlowUs

FlowUs

flowus.cn

百度健康

百度健康

jiankang.baidu.com

百度爱番番

百度爱番番

aifanfan.baidu.com

PingPong 中国

PingPong 中国

us.pingpongx.com

YoudaoDict

YoudaoDict

dict.youdao.com

飞猪

飞猪

fliggy.com

QQ邮箱

QQ邮箱

mail.qq.com

Nutstore

Nutstore

jianguoyun.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности