Xtrades — это полноценная платформа для сотрудничества для трейдеров, позволяющая оптимизировать взаимодействие для обеспечения стабильного успеха. Xtrades — это интерактивная социальная платформа, обслуживающая опционы, торговлю акциями и инвестирование в США.

Веб-сайт: xtrades.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Xtrades, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.