TraderWagon (TW) — это социальная торговая платформа, которая устраняет разрыв между опытными и начинающими трейдерами, позволяя вам находить, отслеживать и копировать сделки, совершенные опытными трейдерами со всего мира.

Веб-сайт: traderwagon.com

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