WebCatalog
Tradetron

Tradetron

tradetron.tech

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Tradetron в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Алготорговля. Для всех. Tradetron был создан для расширения возможностей создателей стратегий. Как? Позволяя им автоматизировать свои количественные стратегии и продавать их инвесторам и трейдерам по всему миру. Лучшая часть? Вам никогда не придется писать ни единого кода или загружать неуклюжее программное обеспечение для алгоритмической торговли.

Веб-сайт: tradetron.tech

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tradetron, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

TraderWagon

TraderWagon

traderwagon.com

BabyPips

BabyPips

babypips.com

Myfxbook

Myfxbook

myfxbook.com

Kriptomat

Kriptomat

kriptomat.io

Trademetria

Trademetria

trademetria.com

AAX

AAX

aax.com

Polydone

Polydone

polydone.com

Anny

Anny

anny.trade

SpeedBot

SpeedBot

speedbot.tech

Syncari

Syncari

syncari.com

Coinrule

Coinrule

coinrule.com

Mirrorful

Mirrorful

mirrorful.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности