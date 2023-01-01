Алготорговля. Для всех. Tradetron был создан для расширения возможностей создателей стратегий. Как? Позволяя им автоматизировать свои количественные стратегии и продавать их инвесторам и трейдерам по всему миру. Лучшая часть? Вам никогда не придется писать ни единого кода или загружать неуклюжее программное обеспечение для алгоритмической торговли.

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