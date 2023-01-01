WebCatalog
FBS

FBS

fbs.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для FBS в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Откройте для себя финансовые рынки с помощью FBS, вашего приложения для эффективного управления торговлей. Приложение FBS, простое в использовании для новичков, содержит все инструменты, которые пригодятся и опытным трейдерам. Эффективное, интуитивно понятное приложение, созданное надежным брокером FBS, изменит ваш подход к торговле.

Веб-сайт: fbs.com

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