IQCent предлагает более 100 активов, включая форекс, CFD, криптовалюту и бинарные опционы. Онлайн-брокер стремится поддерживать как новичков, так и опытных трейдеров посредством своей собственной торговой платформы с рядом инструментов технического и фундаментального анализа. В этом обзоре IQCent 2022 года представлены инвестиционные приложения компании, поддерживаемые торговые стратегии, демо-счета и промокоды. Узнайте, стоит ли вам открывать торговый счет в IQCent.

Веб-сайт: iqcent.pro

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