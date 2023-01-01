WebCatalog
IQCent Pro

IQCent Pro

iqcent.pro

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для IQCent Pro в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

IQCent предлагает более 100 активов, включая форекс, CFD, криптовалюту и бинарные опционы. Онлайн-брокер стремится поддерживать как новичков, так и опытных трейдеров посредством своей собственной торговой платформы с рядом инструментов технического и фундаментального анализа. В этом обзоре IQCent 2022 года представлены инвестиционные приложения компании, поддерживаемые торговые стратегии, демо-счета и промокоды. Узнайте, стоит ли вам открывать торговый счет в IQCent.

Веб-сайт: iqcent.pro

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