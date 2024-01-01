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Market Traders Daily — это телевидение для трейдеров форекс. Охватывает ежедневный анализ, торговые PDF-файлы, торговую систему, связь профессиональных трейдеров с новичками, торговых роботов и стратегии.

Веб-сайт: markettradersdaily.com

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