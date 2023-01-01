Автоматическая торговля стала проще с приложением Algo Trading Автоматизируйте свои сложные торговые стратегии, чтобы вы могли сосредоточиться на бизнесе, пока бот зарабатывает вам деньги. Вы определяете стратегию, устанавливаете маржу и запускаете ее. Вот и все. Программирование не требуется, опыт не требуется.

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