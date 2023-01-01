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Revamp CRM

Revamp CRM

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Веб-сайт: revampcrm.com

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RevampCRM — это CRM для малого бизнеса и розничной торговли. Мы автоматизируем ваши повторяющиеся задачи, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса. Динамическая сегментация потенциальных клиентов, рассылка кампаний по электронной почте и определение рабочих процессов с непрерывной автоматизацией. Вы можете автоматизировать все: от напоминаний и последующих писем до создания задач, оценки потенциальных клиентов и многого другого.

Веб-сайт: revampcrm.com

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