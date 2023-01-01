Вилла — женское имя. Среди известных людей с этим именем: Вилла или Гилла Провансальская (умерла до 924 г.), франкская королева раннего средневековья. Вилла Тосканская (умерла в 970 г.), королева-консорт Беренгара II Италии. Уилла Браун (1906–1992), афроамериканский летчик-новатор, лоббист, учитель и борец за гражданские права. Уилла Кэтер (1873–1947), американская писательница и писательница. Уилла Макгуайр Кук (1928-2017), американская трехкратная чемпионка мира и 18-кратная чемпионка страны по водным лыжам. Уилла Фицджеральд (1991 г.р.), американская актриса Уилла Форд, сценический псевдоним американской певицы, автора песен и актрисы Аманды Ли Уиллифорд (1981 г.р.) Уилла Холланд (1991 г.р.), американская актриса и модель Уилла Ким (Вулла Мей Ок Ким) (1917–2016), американский художник по костюмам для сцены, танцев и кино. Уилла Мьюир (1890–1970), шотландская писательница, эссеист и переводчик. Уилла О'Нил (1973 г.р.), новозеландская актриса Уилла Беатрис Плейер (1909–2003), афроамериканский педагог, президент колледжа и борец за гражданские права. Уилла Шалит (1955 г.р.), американский скульптор, продюсер, фотограф, писатель и активист. Уилла Шнеберг (1952 г.р.), американский поэт Уилла, главная героиня франко-канадского мультсериала «Дикая жизнь Уиллы». Ураган Уилла, шторм в Тихом океане, октябрь 2018 г.

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