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Вилла — женское имя. Среди известных людей с этим именем:
Вилла или Гилла Провансальская (умерла до 924 г.), франкская королева раннего средневековья.
Вилла Тосканская (умерла в 970 г.), королева-консорт Беренгара II Италии.
Уилла Браун (1906–1992), афроамериканский летчик-новатор, лоббист, учитель и борец за гражданские права.
Уилла Кэтер (1873–1947), американская писательница и писательница.
Уилла Макгуайр Кук (1928-2017), американская трехкратная чемпионка мира и 18-кратная чемпионка страны по водным лыжам.
Уилла Фицджеральд (1991 г.р.), американская актриса
Уилла Форд, сценический псевдоним американской певицы, автора песен и актрисы Аманды Ли Уиллифорд (1981 г.р.)
Уилла Холланд (1991 г.р.), американская актриса и модель
Уилла Ким (Вулла Мей Ок Ким) (1917–2016), американский художник по костюмам для сцены, танцев и кино.
Уилла Мьюир (1890–1970), шотландская писательница, эссеист и переводчик.
Уилла О'Нил (1973 г.р.), новозеландская актриса
Уилла Беатрис Плейер (1909–2003), афроамериканский педагог, президент колледжа и борец за гражданские права.
Уилла Шалит (1955 г.р.), американский скульптор, продюсер, фотограф, писатель и активист.
Уилла Шнеберг (1952 г.р.), американский поэт
Уилла, главная героиня франко-канадского мультсериала «Дикая жизнь Уиллы».
Ураган Уилла, шторм в Тихом океане, октябрь 2018 г.
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