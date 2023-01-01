Все хотят более умной жизни, но никто не думает о более умной работе. Мы все хотим работать и, если возможно, получать от этого удовольствие, и мы определенно не хотим тратить время на сбор данных и сведение цифр воедино. Именно поэтому мы создали инструмент для управления проектами: он простой, автоматизированный и интегрированный. Зачем держать это при себе?

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