WebPurify дает сообществам возможность быть лучшими с помощью масштабируемых гибридных решений для модерации искусственного интеллекта и человеческого контента для ведущих мировых брендов. Обеспечение положительного пользовательского опыта для миллионов клиентов, от торговых площадок до метавселенной, с помощью мультимедийного контента, легко фильтруемого в соответствии со спецификациями любого бренда. WebPurify предоставляет услуги модерации и проверки контента, используя как команды модераторов контента, так и решения искусственного интеллекта. Объединив инструменты искусственного интеллекта WebPurify с живыми командами, WebPurify может предложить брендам наиболее точную модерацию контента: 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Какими бы ни были потребности вашего бизнеса, у нас есть решение для вас. Масштабируемые гибридные службы модерации искусственного интеллекта и пользовательского контента WebPurify включают в себя: * Фильтрация ненормативной лексики и модерация текста. * Модерация изображений * Обзор и модерация видео, аннотации, ключевые слова, категоризация, маркировка, соответствие требованиям лицензирования. * VR-модерация * Соблюдение стандартов онлайн-сообщества и условий обслуживания. Решения WebPurify для модерации контента помогают брендам соблюдать все нормативные требования и могут удовлетворить сложные потребности нескольких платформ с лучшей на рынке точностью. WebPurify ежедневно модерирует 3,5 миллиона текстовых отправлений, полмиллиона изображений и тысячи видео. Миссия WebPurify — предоставить брендам простой, масштабируемый и надежный способ защитить опыт своих клиентов на всех цифровых платформах.

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