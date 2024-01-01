WebCatalog

WebPurify

WebPurify

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: webpurify.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для WebPurify в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

WebPurify дает сообществам возможность быть лучшими с помощью масштабируемых гибридных решений для модерации искусственного интеллекта и человеческого контента для ведущих мировых брендов. Обеспечение положительного пользовательского опыта для миллионов клиентов, от торговых площадок до метавселенной, с помощью мультимедийного контента, легко фильтруемого в соответствии со спецификациями любого бренда. WebPurify предоставляет услуги модерации и проверки контента, используя как команды модераторов контента, так и решения искусственного интеллекта. Объединив инструменты искусственного интеллекта WebPurify с живыми командами, WebPurify может предложить брендам наиболее точную модерацию контента: 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Какими бы ни были потребности вашего бизнеса, у нас есть решение для вас. Масштабируемые гибридные службы модерации искусственного интеллекта и пользовательского контента WebPurify включают в себя: * Фильтрация ненормативной лексики и модерация текста. * Модерация изображений * Обзор и модерация видео, аннотации, ключевые слова, категоризация, маркировка, соответствие требованиям лицензирования. * VR-модерация * Соблюдение стандартов онлайн-сообщества и условий обслуживания. Решения WebPurify для модерации контента помогают брендам соблюдать все нормативные требования и могут удовлетворить сложные потребности нескольких платформ с лучшей на рынке точностью. WebPurify ежедневно модерирует 3,5 миллиона текстовых отправлений, полмиллиона изображений и тысячи видео. Миссия WebPurify — предоставить брендам простой, масштабируемый и надежный способ защитить опыт своих клиентов на всех цифровых платформах.

Категории:

Business
Другое программное обеспечение для социальных сетей

Веб-сайт: webpurify.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением WebPurify, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Inflact

Inflact

inflact.com

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

Вам также может понравиться

Phrasly

Phrasly

phrasly.ai

Termly

Termly

termly.io

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Lasso Moderation

Lasso Moderation

lassomoderation.com

PartnerBoost

PartnerBoost

partnerboost.com

Rock Content

Rock Content

rockcontent.com

HTC VIVE

HTC VIVE

vive.com

Undetectable AI Content

Undetectable AI Content

undetectablecontent.ai

MetaVoice

MetaVoice

themetavoice.xyz

Monetate

Monetate

monetate.com

Digitaleo

Digitaleo

digitaleo.com

Sama AI

Sama AI

sama.com

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.