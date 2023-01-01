WebProtégé — это облачное приложение, позволяющее пользователям совместно редактировать онтологии OWL. Оно доступно для использования по адресу https://webprotege.stanford.edu. В настоящее время Web-Protégé содержит более 68 000 онтологических проектов OWL и имеет более 50 000 учетных записей пользователей.

Веб-сайт: webprotege.stanford.edu

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