Новая прокручиваемая мобильная сеть Go Midi+ с 5 ГБ данных за 6590 венгерских форинтов в месяц. Оставшийся мобильный телефон будет перенесен на следующий месяц.

Веб-сайт: vodafone.hu

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