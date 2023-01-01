Искусственный интеллект-помощник для профессионалов-целителей. Upheal помогает терапевтам и тренерам экономить время и энергию с помощью автоматических заметок о прогрессе и интеллектуальной встроенной аналитики.

Веб-сайт: upheal.io

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