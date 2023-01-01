WebCatalog
Type

Type

type.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Type в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Редактор документов на базе искусственного интеллекта, который поможет вам писать невероятно быстро.

Веб-сайт: type.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Type, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Reword

Reword

write.reword.co

Mathcha Editor

Mathcha Editor

mathcha.io

Ajelix

Ajelix

portal.ajelix.com

Boo.ai

Boo.ai

boo.ai

Wisio

Wisio

project.wisio.app

EmailMagic.AI

EmailMagic.AI

dashboard.emailmagic.ai

aNotepad

aNotepad

anotepad.com

MailMentor

MailMentor

app.mailmentor.io

SQLtroughAI

SQLtroughAI

sqltroughai.com

TextCortex

TextCortex

app.textcortex.com

Rytr

Rytr

app.rytr.me

Writing Analytics

Writing Analytics

app.writinganalytics.co

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности