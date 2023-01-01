Trunk — это универсальное решение для масштабируемой проверки, тестирования, слияния и мониторинга кода. Благодаря Trunk разработчики пишут более безопасный код и быстрее выпускают его.

Веб-сайт: trunk.io

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