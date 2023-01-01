Включите систему посещаемости сотрудников на основе распознавания лиц с помощью решения Truein на базе искусственного интеллекта, которое является безопасным, надежным и может сэкономить много часов работы отдела кадров.

Веб-сайт: truein.com

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