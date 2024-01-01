Управляйте своим персоналом, заработной платой и расходами в одном месте. Простое в использовании решение для управления сотрудниками. Присутствие персонала. Наймите персонал. Ранняя зарплата. SalaryBook — это приложение для расчета заработной платы, посещаемости сотрудников и управления расходами для 60 миллионов индийских МСП. Представители малого и среднего бизнеса видят в нашем приложении универсальное решение для ведения своего бизнеса. Начиная с беспрепятственного адаптации сотрудников и заканчивая управлением их заработной платой и посещаемостью. Наше приложение включает в себя несколько интересных функций, таких как селфи и отметка посещаемости на основе местоположения. Попрощайтесь с традиционными системами контроля посещаемости и замените их одним нажатием кнопки в мобильном приложении SalaryBook.

Веб-сайт: salarybook.co.in

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