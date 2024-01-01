ImagetoCartoon — это онлайн-мультипликатор с искусственным интеллектом, который преобразует ваше лицо в мультяшный или аниме-стиль. Он оснащен новейшей технологией искусственного интеллекта и может преобразовать изображение в мультфильм за считанные секунды. Он бесплатен в использовании и не требует какой-либо учетной записи или оплаты. Мультипликатор с искусственным интеллектом имеет на выбор более 50 эффектов и может создавать аватары, персонажей и мультяшные смайлы. Он также обеспечивает круглосуточную поддержку, и ни одно изображение не сохраняется в системе. Пользователи могут загрузить приложение Cartoonize для мобильных устройств и Mac, чтобы редактировать и превращать селфи в мультфильмы. ImagetoCartoon также совместим с инструментами Image to Sketch, Image to Caricature и другими инструментами для создания мультфильмов. Это безопасно и надежно в использовании, без каких-либо платежей или хранения изображений. Все изображения будут удалены в течение 3 часов.

Веб-сайт: imagetocartoon.com

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