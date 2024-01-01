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Trooya

Trooya

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: trooya.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Trooya — это облачный контакт-центр в социальных сетях, который позволяет вам отвечать клиентам, решать их проблемы и завоевывать их расположение.

Категории:

Productivity
Другое программное обеспечение для социальных сетей

Веб-сайт: trooya.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Trooya, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

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Blog2Social

blog2social.com

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Genesys Cloud

genesys.com

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Talkdesk

mytalkdesk.com

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Omni Intelligence

omniintelligence.online

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