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Альтернативы - Trooya

Pictory

Pictory

pictory.ai

Мощный искусственный интеллект Pictory позволяет создавать и редактировать видео профессионального качества, используя текст, не требуя технических навыков или загрузки программного обеспечения.

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

vidIQ помогает вам приобрести инструменты и знания, необходимые для быстрого расширения вашей аудитории на YouTube и за его пределами.

Minea

Minea

app.minea.com

Minea — лучший инструмент для поиска товаров в электронной коммерции. Minea отслеживает всю рекламу во всех сетях. Реклама в Facebook, размещение продуктов влиятельных лиц, Snapspy, все сети отслеживаются. Перестаньте платить рекламному шпиону 149 евро за одну сеть и откройте для себя Minea.

Ripl

Ripl

ripl.com

Ripl позволяет малым предприятиям за считанные минуты создавать профессионально выглядящие анимированные видеоролики, коллажи, слайд-шоу и многослойные статические изображения, а также планировать или мгновенно публиковать их в Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и YouTube. И все это с помощью пр...

Predis

Predis

predis.ai

ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! Создавайте и делитесь видео, каруселями и публикациями с одним изображением на языке вашего бренда с помощью искусственного интеллекта.

Bio Link

Bio Link

bio.link

Био-ссылка позволяет вам ссылаться на все ваши страницы — веб-сайты, магазины, блоги, публикации в социальных сетях, видео и т. д. — что облегчает вашей аудитории поиск всего вашего контента. ​ Такие платформы, как Instagram, Twitter и TikTok, допускают только одну ссылку в биографии. С Bio Link ...

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

Инструмент управления социальными сетями для управления цифровым пространством. Управляйте несколькими учетными записями в социальных сетях, создавайте публикации с изображениями или видео, систематизируйте входящие сообщения, повышайте рентабельность инвестиций, отслеживайте аналитику, создавайте ...

Submagic

Submagic

submagic.co

Улучшите качество своих видео с помощью субтитров на базе искусственного интеллекта 🚀 Легкие подписи с идеальными смайлами и грамотно выделенными ключевыми словами, созданными искусственным интеллектом.

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Полностью настраиваемые плагины каналов социальных сетей для WordPress. Отображайте свои каналы Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Ему доверяют 1,3 миллиона пользователей.

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

Автоматизация социальных сетей для веб-сайтов и блогов WordPress. Автоматически публикуйте, повторно делитесь, перекрестно публикуйте и автоматически планируйте свой контент на различных социальных платформах, таких как Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest и многих других. Автоматическ...

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Бесплатный инструмент для биоссылок, используемый лучшими компаниями и влиятельными лицами. Максимизируйте эффективность каждой цифровой инициативы. Разработан для мобильных устройств. Результаты волшебные.

Inflact

Inflact

inflact.com

МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптируйте свой аккаунт Instagram для бизнеса с помощью умных инструментов: создавайте целевую аудиторию, взаимодействуйте с клиентами и планируйте контент. Помогите потенциальным клиентам узнать о ваших продуктах и ​​повысьте лояльность к бренду за 3 шаг...

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

Найдите и наймите влиятельных лиц за считанные секунды. Найдите влиятельных лиц в Instagram, TikTok и YouTube, чтобы создать уникальный контент для своего бренда.

Inksprout

Inksprout

inksprout.co

Создавайте привлекательные небольшие социальные видеоролики за считанные секунды из своего блога с подписями на основе искусственного интеллекта.

Connectio

Connectio

useconnectio.com

Автоматизируйте и оптимизируйте свою рекламу в Facebook.

Dubb

Dubb

dubb.com

Мировая платформа видеокоммуникаций, ориентированная на продажи – видео для себя

Trend Watchers

Trend Watchers

trendwatchers.co

Trend Watchers уведомляет создателей контента об интернет-тенденциях в более чем 30 категориях и показывает им, как получить от них прибыль с помощью нашего конструктора вирусных видео. Наши тенденции также можно использовать для бизнес-идей, дропшиппинга, SEO, социальных сетей и многого другого.

LiveReacting

LiveReacting

livereacting.com

Запускайте интерактивные прямые трансляции. LiveReacting помогает вам привлечь больше подписчиков и повысить вовлеченность, добавляя в вашу трансляцию заранее записанные видео, игры, обратный отсчет и опросы.

PowerIn

PowerIn

powerin.io

PowerIn — лучший инструмент для повышения вашей активности в LinkedIn за счет автоматического создания комментариев с помощью ChatGPT. Поставьте свое присутствие в Интернете на автопилот

Trendsmap

Trendsmap

trendsmap.com

Аналитика Twitter поможет вашему бизнесу: детально анализируйте любую тему в глобальном масштабе или по регионам. Создавайте уникальные визуализации на основе карт, показывающие активность твитов в стране, регионе или мире. Наши мощные инструменты запроса и фильтрации позволяют вам сосредоточиться н...

TweetFull

TweetFull

tweetfull.com

Tweetfull — это программное обеспечение для автоматизации роста Twitter, созданное в 2013 году. Уже более десяти лет оно помогает пользователям расширять свою аудиторию в Twitter, позволяя многим стать влиятельными лицами в своих доменах. Платформа предлагает ряд инструментов, предназначенных для оп...

Hypage

Hypage

hypage.com

Hy.page позволяет вам продавать по вашей био-ссылке. Благодаря интеграции с Stripe и Paypal вы можете собирать пожертвования фанатов, платные запросы, продавать продукты и подписку на эксклюзивный контент.

Zlappo

Zlappo

zlappo.com

Быстро расширяйте свою аудиторию с помощью самого умного приложения для автоматизации Twitter. Другие планируют твиты. Мы обеспечиваем РЕЗУЛЬТАТ.

ShopMyInfluence

ShopMyInfluence

shopmyinfluence.com

Важный инструмент влиятельного маркетинга для ваших кампаний.

Lnk.Bio

Lnk.Bio

lnk.bio

Lnk.Bio — стартап, которым владеет и руководит чернокожая женщина. Это один из трех создателей пространства Link-in-Bio и: * является вторым по величине сервисом ссылок в биографии в мире по количеству создателей/пользователей; * включает домены: Lnk.bio, Lnk.at и Ln.ki. * Lnk.Bio — самый популярны...

Curator

Curator

curator.io

Самый простой способ бесплатно добавить социальную ленту на свой сайт. Curator — это бесплатный навсегда агрегатор социальных сетей, который помогает вам собирать и отображать контент. Настройте ленту менее чем за 5 минут.

Engage AI

Engage AI

engage-ai.co

Engage AI создает комментарии для вас, чтобы привлечь потенциальных клиентов в LinkedIn в любом масштабе. Экономьте часы на написании комментариев, чтобы привлечь потенциальных клиентов и добиться более быстрой конверсии с каждой добавленной точкой контакта.

Dazzlink

Dazzlink

dazzl.ink

Dazzlink — это решение для управления ссылками, которое позволяет пользователю объединять контент/материалы в одну ссылку. Пользователи могут размещать ссылки на социальные сети, создавать медиа-кит или включать любую важную информацию на собственные страницы. Пользователи также могут добавлять знач...

Spikerz

Spikerz

spikerz.com

Spikerz обеспечивает защиту социальных сетей для создателей контента, предприятий и предприятий. Мы в Spikerz считаем, что защита учетных записей в социальных сетях сегодня стала критически важной. К сожалению, количество взломов, банов и потерь аккаунтов продолжает расти, а бизнесу, полностью завис...

Fastory.io

Fastory.io

fastory.io

Fastory — передовая компания в области маркетинговых технологий, предоставляющая ведущий пакет Mobile-first Marketing Suite. Готовое решение дает компаниям возможность повысить уровень своих маркетинговых кампаний, давая им возможность творчески увлекать, вовлекать и конвертировать людей, которые ва...

SocialEpoch

SocialEpoch

socialepoch.io

SocialEpoch — поставщик решений для социальных продаж B2B, призванный помочь предприятиям использовать возможности социальных сетей для увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. Наша команда экспертов глубоко понимает уникальные проблемы и возможности, с которыми B2B-компании сталкиваются в...

SocialAll

SocialAll

socialall.dev

SocialAll — это сервис, который объединяет все текущие API популярных социальных сетей в мире в один унифицированный API, чтобы упростить работу программистам. SocialAll поддерживает все функции социальных сетей (идентификация, друзья, сообщения, публикация, фото/видео). Мы не только экономим значи...

Social Sensei

Social Sensei

socialsensei.co

Social Sensei — агентство цифрового маркетинга, которое специализируется на маркетинге влияния в Instagram, стратегиях в социальных сетях, SEO-оптимизации и управлении рекламными кампаниями, чтобы помочь нашим клиентам привлечь больше подписчиков, повысить вовлеченность и увеличить продажи.

SellitPics

SellitPics

getselli.in

SellitPics — это онлайн-программное обеспечение, которое создает автоматические гиперперсонализированные графические сообщения, чтобы привлечь больше клиентов и увеличить продажи на Facebook, LinkedIn, по электронной почте, а также на ваших целевых страницах. Ключевые особенности SellitPics: * Отп...

Pushbio

Pushbio

pushbio.io

Pushbio — это ссылка на инструмент создания био для маркетологов в социальных сетях. С помощью Pushbio вы можете демонстрировать свои продукты, последние рекламные акции, сообщения в блогах, видео и профили в социальных сетях в одном месте, что упрощает поиск и взаимодействие вашей аудитории с ваши...

PubExchange

PubExchange

pubexchange.com

PubExchange — это торговая площадка, на которой издатели могут обмениваться трафиком с сайтами, которые они знают и которым доверяют. PubExchange помогает находить сайты для партнерства, чтобы они могли продвигать контент друг друга и обмениваться равным количеством посетителей.

Promolta

Promolta

promolta.com

Promolta.com — это платформа самообслуживания для распространения видео. Запатентованная технология Promolta распространяет ваши видео в целевых блогах, сайтах, играх, приложениях и социальных сетях.

ViewerApps

ViewerApps

viewerapps.com

ViewerApps предлагает наиболее эффективный способ ускорить рост вашего канала Twitch. Устраняя сложности, связанные с традиционными ботами для просмотра, это способствует органическому расширению вашего канала. Вот краткий обзор того, как ViewerApps может изменить ваше присутствие на Twitch: * Служ...

VideoSeeder

VideoSeeder

videoseeder.in

VideoSeeder — это самое мощное программное обеспечение для автоматизации видеомаркетинга и публикации, которое может принести вам бесплатный трафик с нескольких платформ. Синдикация видео — это мощная стратегия, а VideoSeeder — единственная платформа для распространения, имеющая все преимущества и н...

UniLink

UniLink

unilink.us

UniLink — это решение для деловых и личных аккаунтов Instagram, позволяющее писать более привлекательные подписи, добавлять несколько ссылок и перенаправлять целевую аудиторию. UniLink помогает вам создать целевую страницу, пригодную для покупок, и получать заказы в таблицу Google.

TikBuddy

TikBuddy

tikbuddy.com

TikBuddy — это универсальный аналитический инструментарий TikTok. Это помогает создателям обнаруживать тенденции, анализировать, оптимизировать и создавать свои аккаунты в TikTok и коротких видео.

Social King

Social King

socialking.in

Social King была основана по принципу предоставления профессионального маркетинга в социальных сетях по доступной цене для малого бизнеса и владельцев веб-сайтов. Мы обслуживаем по всему миру с 2013 года. Удовлетворенность клиентов — наша самая большая сила. В Social King мы следим за тем, чтобы вся...

Other Perspectives IO

Other Perspectives IO

otherperspectives.io

Мы создали продукт, чтобы удовлетворить нашу потребность в поиске вирусного контента у наших конкурентов. Сравнивая и анализируя поведение наших конкурентов в социальных сетях, нам удалось найти рецепт, как стать вирусным и быстро расти в Facebook и Instagram. Используя наш инструмент, мы смогли уве...

LinkedElf.io

LinkedElf.io

linkedelf.io

С алгоритмом LinkedElf.io вы быстро расширяете свою сеть, предоставляя в 5 раз больше возможностей для своего бизнеса.

Socinator

Socinator

socinator.com

Instagram, Facebook, Twitter, Quora, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Reddit, Tumblr Automation: Социальные сети определенно способны охватить миллионы людей по всему миру. Будучи маркетологом в социальных сетях, разве вам не хотелось бы иметь несколько дополнительных часов в день? Мы точно знаем, что ...

InstaPlug

InstaPlug

instaplug.app

Мгновенно привлеките внимание с помощью InstaPlug! Создавайте бесплатные привлекательные виджеты Instagram, фильтруйте свою ленту как по волшебству и превращайте ее в яркую ленту. Быстро, Легко, Надежно!

Hackisitor

Hackisitor

hackisitor.com

Hackisitor предлагает решения для повышения вовлеченности аудитории в Твиттере.

GigRev

GigRev

shop.gigrev.com

С помощью приложения GigRev Direct to Fan вы можете вести прямую трансляцию для своих поклонников, загружать фотографии, эксклюзивное видео и музыку, продавать товары, составлять списки шоу и мероприятий и предоставлять эксклюзивный доступ к билетам в предварительной продаже. И все это, зная, кто на...

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