Trade Show Prize Co

Trade Show Prize Co

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Веб-сайт: tradeshowprize.co

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Trade Show Prize Co (TSPC) специализируется на простых, оптимизированных и доступных подарках в прямом эфире. Эта платформа предлагает центральное место для настройки, проведения и отслеживания лотерей, которые вы проводите на своем выставочном стенде. Легко отслеживайте ход розыгрышей, мгновенно экспортируйте потенциальных клиентов и получайте доступ к записям о соблюдении требований, чтобы ваша юридическая команда была довольна. Лучше всего? TSPC берет на себя поиск победителей и вручение призов!
Категории:
Business
Программное обеспечение для лотерей

Веб-сайт: tradeshowprize.co

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