Towhee — это конвейер машинного обучения с открытым исходным кодом, который помогает вам кодировать неструктурированные данные во встраивания.

Веб-сайт: towhee.io

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