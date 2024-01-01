Thriftly

Thriftly

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: thriftly.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

An easy way to transform Windows apps to cloud-native. Transforming monolithic apps into a services-oriented architecture requires you to build APIs and manage data exchange. In other words, it makes your reengineering efforts incredibly complex. Thriftly simplifies the process by eliminating the need to write extra code for building APIs.

Веб-сайт: thriftly.io

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