Перестаньте беспокоиться об инфраструктуре. Сосредоточьтесь на написании кода, остальное сделает Shuttle. Облачная платформа на основе Rust для развертывания ваших приложений без каких-либо инфраструктурных проблем.

Веб-сайт: shuttle.rs

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