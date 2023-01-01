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Taskeo

Taskeo

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Веб-сайт: taskeo.co

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Решение для управления взаимоотношениями с клиентами от Taskeo оптимизирует управление контактами в вашей компании и помогает заключать более успешные сделки. Благодаря расширенным функциям теперь вы можете сосредоточиться на своих лучших источниках дохода. CRM Taskeo включает в себя все стандартные функции, которые понравятся вашей команде, интегрируется с внешними инструментами и особенно хорошо сочетается с решением Taskeo для электронного маркетинга.

Веб-сайт: taskeo.co

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