Tarteel — это первое в мире приложение Корана на базе искусственного интеллекта и именно то, что вам нужно для дальнейшего изучения Корана. Вы в одном касании, чтобы услышать слова Аллаха, как никогда раньше, и все, что вам нужно, это ваш голос. Коснитесь микрофона, читайте и наблюдайте, как перед вами появляются стихи.

Веб-сайт: tarteel.ai

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