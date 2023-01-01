Foodie Truck — приложение для поиска грузовиков с едой. С приложением Foodie Truck вы одним касанием сможете получить всю необходимую информацию. Нет необходимости звонить владельцу фудтрака и спрашивать текущее местоположение и часы работы.

Веб-сайт: myfoodietruck.com

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