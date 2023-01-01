WebCatalog
Foodie Truck

Foodie Truck

myfoodietruck.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Foodie Truck в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Foodie Truck — приложение для поиска грузовиков с едой. С приложением Foodie Truck вы одним касанием сможете получить всю необходимую информацию. Нет необходимости звонить владельцу фудтрака и спрашивать текущее местоположение и часы работы.

Веб-сайт: myfoodietruck.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Foodie Truck, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Tarteel

Tarteel

tarteel.ai

Answers.com

Answers.com

answers.com

Tailor Brands

Tailor Brands

tailorbrands.com

Lobby

Lobby

lobby.game

Friyay

Friyay

friyayapp.io

Onemonitar

Onemonitar

onemonitar.com

BizQuest

BizQuest

bizquest.com

Monta

Monta

monta.com

Renmoney

Renmoney

renmoney.com

Sorted

Sorted

getsorted.de

OnTheClock

OnTheClock

ontheclock.com

Bovada

Bovada

bovada.lv

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности