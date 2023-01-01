WebCatalog
Bovada

Bovada

bovada.lv

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Bovada в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Приложение Bovada Sports является надежным, и вы сможете одним касанием узнать все о последних событиях в области спорта. Узнайте о своих любимых спортсменах, их деятельности и спортивных мероприятиях, проводимых по всему миру, открыв это приложение. Приложение предоставляет вам оповещения о ежедневных спортивных обновлениях, поэтому вы всегда будете первым, кто узнает о текущих событиях. Поскольку приложение посвящено спорту, здесь вы найдете все, что угодно по этой теме. Но Bovada — это не просто портал спортивных новостей и обновлений. Доступны интервью и викторины, в которых вы можете участвовать. У нас также есть блог, где вы найдете множество мнений, спортивных комментариев и дискуссий по всем видам спорта, будь то футбол, бейсбол, теннис или баскетбол.

Веб-сайт: bovada.lv

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bovada, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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