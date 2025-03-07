Программное обеспечение для отслеживания входящих звонков - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

Truly

truly.co

Представляем первую платформу оптимизации процессов продаж для Salesforce, не требующую ввода данных вручную. В отличие от инструментов продаж, которые упрощают обновление CRM для представителей, Truly полностью устраняет необходимость. - Продукт Truly Capture (электронная почта, голосовая связь, веб-встречи, SMS) автоматически собирает больше данных о деятельности сотрудников отдела продаж, чем любой конкурирующий продукт (на 68 % больше электронных писем, чем инструменты взаимодействия с продажами, такие как Outreach, на 33 % больше звонков, чем программное обеспечение для колл-центров, такое как LiveOps, 6 %). больше веб-совещаний, чем инструментов аналитики разговоров, таких как Gong) — Поистине искусственный интеллект обогащает все данные о вашей активности и предоставляет отчетные структурированные метаданные в Salesforce. Транскрипция делает ваш разговорный контент отчетным и доступным для поиска в отделе продаж. Аналитика разговоров показывает «истинное время разговора». Контактная информация раскрывает старшинство и личность людей, с которыми вы разговариваете на веб-встречах. В заметках о звонках с помощью ИИ суммируется то, что происходит во время звонков. Оптимизатор процесса продаж позволяет автоматизировать весь ввод данных (создавать контакты, возможности продвижения, обновлять диспозиции, составлять список конкурентов и многое другое!). Funnel Analytics автоматически моделирует вашу воронку, чтобы предоставить вам отчеты/информацию об эффективности ваших продаж. Оптимизатор процессов позволяет вам проверить, соблюдается ли какой-либо аспект вашего процесса продаж, И продемонстрировать, насколько это улучшает конверсию воронки продаж. Автоматизация процессов получения доходов позволяет вам брать работающие процессы и автоматизировать их для повторений, чтобы обеспечить более последовательное выполнение и возвращать часы времени каждую неделю.