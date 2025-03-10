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Программное обеспечение помощника по продажам с использованием искусственного интеллекта
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Программное обеспечение помощника по продажам с использованием искусственного интеллекта - Самые популярные приложения

Помощники по продажам с искусственным интеллектом, широко известные как виртуальные продавцы с искусственным интеллектом, представляют собой приложения, предназначенные для поддержки торговых представителей путем автоматизации различных задач и процессов с помощью интегрированного искусственного интеллекта. Эти задачи включают в себя квалификацию руководителей, последующие действия, управление конвейером, прогнозирование, планирование встреч и ввод данных. Команды продаж и маркетинга часто используют помощников по продажам с искусственным интеллектом для автоматизации рутинных задач, что дает больше времени для выполнения сложных и ответственных обязанностей. Эти инструменты часто совместимы с другим программным обеспечением или могут легко интегрироваться с существующими системами CRM, хотя многие из них также являются автономными решениями.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Fireflies.ai - это AI помощник, который автоматически записывает, транскрибирует и упрощает заметки во время собраний с интеграцией в популярные платформы.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.

Cloze

Cloze

cloze.com

Cloze — мобильное приложение для управления контактами и взаимодействиями, интегрирующее данные из разных источников для упрощения связи с ключевыми людьми.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — это платформа для бизнес-коммуникаций, объединяющая звонки, SMS, email и WhatsApp с возможностями автоматизации и интеграции CRM.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

Writecream

Writecream

writecream.com

Writecream — это инструмент на базе ИИ для создания текстового контента, включая рекламу, блоги и электронные письма, поддерживающий более 75 языков.

Fathom

Fathom

fathom.video

Fathom — это ИИ-для записи и суммирования встреч, транскрибирования разговоров и автоматической синхронизации задач с CRM-системами.

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Luna.ai — это платформа для повышения эффективности продаж, предлагающая автоматизацию, персонализированные электронные письма и управление неограниченными учетными записями.

CoPilot AI

CoPilot AI

copilotai.com

CoPilot AI - это программное обеспечение для поддержки продаж, помогающее находить клиентов и генерировать персонализированные сообщения для повышения конверсии.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales - это CRM-платформа для управления продажами и клиентскими взаимодействиями, включающая автоматизацию задач и функции анализа.

Clay

Clay

clay.com

Clay — это ИИ-инструмент для автоматизации outbound кампаниях, с доступом к данным и инструментами для персонализации взаимодействия с клиентами.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Gong.io — платформа для анализа взаимодействия с клиентами, помогающая улучшить процессы продаж и прогнозирование доходов с помощью ИИ.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, объединяющая продажи, маркетинг и поддержку в одном интерфейсе.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

smrtPhone — облачная телефонная система для бизнеса, объединяющая голосовую связь, сообщения и управление лидами с интеграцией в CRM.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Salesflare — простой CRM для малых предприятий, автоматизирующий сбор данных о клиентах и интегрирующийся с Google и Outlook для управления продажами.

Momentum

Momentum

momentum.io

Momentum — это платформа без кода для автоматизации рабочих процессов продаж, интегрирующаяся с инструментами, такими как Slack и Salesforce.

Squaretalk

Squaretalk

squaretalk.com

Squaretalk - это облачная платформа для бизнес-коммуникаций, обеспечивающая интеграцию с CRM и инструменты для управления вызовами и поддержкой клиентов.

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

UpdateAI — цифровой помощник для менеджеров по работе с клиентами, автоматически записывает встречи в Zoom, управляет задачами и помогает подготовиться к звонкам.

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io — это приложение, использующее ИИ для автоматизации взаимодействия с клиентами и понимания их намерений в реальном времени.

EverReady

EverReady

everready.ai

EverReady автоматически извлекает бизнес-данные из почтовых ящиков и телефонов продавцов для улучшения работы с клиентами.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Salesmate — это CRM-система, которая помогает управлять контактами, сделками и автоматизировать процессы продаж и маркетинга.

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo — это платформа для автоматизированного маркетинга с ИИ, которая предлагает персонализированные кампании и аналитику для повышения вовлеченности клиентов.

Regie.ai

Regie.ai

regie.ai

Regie.ai - это инструмент на основе ИИ, автоматизирующий процесс поиска клиентов и оптимизирующий взаимодействие с ними в бизнесе.

Lavender

Lavender

lavender.ai

Lavender - это AI-помощник для оптимизации продаж по электронной почте, предлагающий персонализированное создание писем и аналитику в реальном времени.

Grain

Grain

grain.com

Grain — это инструмент для записи встреч с ИИ, который автоматизирует ведение заметок и захват инсайтов из разговоров с клиентами на платформах Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

Aircover.ai

Aircover.ai

aircover.ai

Aircover.ai — это AI-ассистент для продаж, который предоставляет коучинг в реальном времени во время виртуальных встреч.

Clari

Clari

clari.com

Clari – это платформа для управления доходами, позволяющая командам видимость операций, прогнозирование и эффективное управление трубопроводами продаж.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai - платформа по анализу доходов, улучшающая продажи через интеграцию ИИ с CRM для оптимизации процесса управления клиентами и возможностями.

Upscale

Upscale

upscale.ai

Upscale — платформа для автоматизации продаж, которая использует множественные каналы общения и помогает командам сосредоточиться на закрытии сделок.

Sybill

Sybill

sybill.ai

Sybill — инструмент на основе ИИ для анализа языков тела клиентов во время продаж, создающий отчеты и автоматические резюме звонков.

Drift

Drift

drift.com

Drift – платформа для общения с клиентами, предлагающая живой чат и чат-ботов для автоматизации взаимодействия и поддержки процессов продаж.

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

Salesroom — это платформа видеоконференций на базе ИИ, отслеживающая вовлеченность покупателей и обучающая виртуальным коммуникациям.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

Outplay - платформа для управления продажами, позволяющая командам взаимодействовать с клиентами через разные каналы и автоматизировать процессы воронки продаж.

Kixie

Kixie

kixie.com

Kixie — платформа для продаж, автоматизирующая звонки и SMS, интегрируется с CRM и предоставляет функции для повышения эффективности работы команд.

Vowel

Vowel

vowel.com

Vowel — это инструмент для видеоконференций с функциями автоматического суммирования встреч и транскрипции, который помогает командам работать эффективно и совместно.

Aloware

Aloware

aloware.com

Aloware — облачная платформа для связи и взаимодействия с клиентами, идеально подходит для малых и средних компаний, интегрируется с CRM и поддерживает VoIP, SMS и электронную почту.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply.io - это платформа для автоматизации многоканального взаимодействия, позволяющая генерировать лиды и управлять продажами.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken.ai - платформа для анализа разговоров по продажам, предоставляющая коучинг в реальном времени и прогнозирование для повышения эффективности команд продаж.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI - платформа для продаж и маркетинга с ИИ, которая помогает находить и взаимодействовать с целевыми клиентами через множество каналов.

Aider

Aider

aider.ai

Aider — платформа для бухгалтеров, которая автоматизирует управление финансами клиентов и предоставляет анализы финансовой производительности.

Salesforge

Salesforge

salesforge.ai

Salesforge — это платформа для автоматизации персонализированного email-маркетинга, которая улучшает доставку и вовлеченность, поддерживая многоязычность.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics — платформа для отслеживания и анализа вызовов, помогающая предприятиям оптимизировать маркетинг и улучшить взаимодействие с клиентами.

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings - платформа для видеовстреч с ИИ, автоматизирующая рабочие процессы продаж и анализирующая данные для повышения эффективности взаимодействия с клиентами.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — платформа для виртуальных продаж, позволяющая проводить автоматические видеовстречи, демонстрации продуктов и коучинг команд в реальном времени.

Woodpecker

Woodpecker

woodpecker.co

Woodpecker — это инструмент для автоматизации рассылки холодных писем и управления кампаниями, позволяющий эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами.

Clodura.AI

Clodura.AI

clodura.ai

Clodura.AI - платформа для генерации B2B-лидов и анализа продаж с автоматизацией кампаний и интеграцией CRM-систем.

FlashIntel

FlashIntel

flashintel.ai

FlashIntel — платформа, использующая ИИ для сбора и анализа данных о клиентах и конкурентах, улучшая качество обслуживания и стратегии продаж.

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

InboxPro - это инструмент для автоматизации email-рассылок и управления контактами, позволяющий эффективно превращать лидов в клиентов.

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.ai — приложение для анализа больших данных и автоматизации процессов, помогающее пользователям принимать обоснованные решения и оптимизировать рабочие процессы.

Dooly

Dooly

dooly.ai

Dooly помогает командам по продажам улучшать управление и оптимизировать рабочие процессы, автоматизируя задачи и интегрируясь с существующими системами.

Laxis

Laxis

laxis.com

Laxis - это AI помощник для записи и транскрипции встреч, позволяющий командам извлекать ключевые идеи и интегрировать данные в CRM-системы.

Air AI

Air AI

air.ai

Air AI - платформа для обслуживания клиентов, которая автоматически общается по телефону и обрабатывает запросы, обеспечивая поддержку 24/7.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso AI - платформа для управления доходами, оптимизирующая продажи и прогнозирование, используя искусственный интеллект для повышения эффективности команд.

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