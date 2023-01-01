Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Tableaunoir — это онлайн-доска. Идеально использовать с графическим планшетом. Помогите своей аудитории сосредоточиться на контенте, скрыв панель инструментов и используя сочетания клавиш.

Веб-сайт: tableaunoir.github.io

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